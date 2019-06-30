Кучма: Россия, предварительно, отвела войска от Станицы Луганской. В ОБСЕ должны подтвердить

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.

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Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.