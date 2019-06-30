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30.06.19 12:22

На Херсонщине повесилась 9-летняя девочка, - Нацполиция

В Херсонской области 9-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

дети

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло в одном из населенных пунктов Белозерского района. Полицейские выяснили, что около 18.30, мать, придя домой, обнаружила, что дверь в ванную закрыты изнутри. Женщина позвала на помощь мужа и они вместе выбили двери и увидели тело дочери, которая висела на дверной ручке.

Как сообщил руководитель районной полиции Александр Гайдук, полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей. Также проверяют наличие у нее аккаунтов в социальных сетях.

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Предварительная правовая квалификация п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой самоубийство. Ведется следствие.

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