Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничный наряд от отделения "Морозовичи", что в Иваничевском районе Волынской области, во время несения службы заметил, как группа лиц с пакетами двигалась в направлении украинского-польской границы. Чтобы пресечь правонарушение, пограничники Львовского отряда осуществили предупредительный выстрел, после которого нарушители прибегли к бегству в тыл Украины, оставив пакеты и специально изготовленные лавочки для преодоления контрольно-следовой полосы.

Проверив местность у границы, правоохранители обнаружили 11 ящиков с 5 500 пачками сигарет, которые контрабандисты пытались переправить через границу в соседнюю Польшу.

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Другую попытку незаконно переместить сигареты через границу предотвратили правоохранители на Буковине. Пограничники Черновицкого отряда и оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления на участке отдела "Красноильск" на расстоянии 100 метров от границы заметили группу лиц с пакетами, которые быстро приближались к границе с Румынией.

Во время задержания правонарушители оставили 6 пакетов с сигаретами возле границы и убежали на территорию Украины.

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Мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц продолжаются.