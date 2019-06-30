Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.06.19 12:45

Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию. ФОТО

На Волыни и Буковине пограничники пресекли попытки незаконно переместить сигареты через границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию 01

Пограничный наряд от отделения "Морозовичи", что в Иваничевском районе Волынской области, во время несения службы заметил, как группа лиц с пакетами двигалась в направлении украинского-польской границы. Чтобы пресечь правонарушение, пограничники Львовского отряда осуществили предупредительный выстрел, после которого нарушители прибегли к бегству в тыл Украины, оставив пакеты и специально изготовленные лавочки для преодоления контрольно-следовой полосы.

Проверив местность у границы, правоохранители обнаружили 11 ящиков с 5 500 пачками сигарет, которые контрабандисты пытались переправить через границу в соседнюю Польшу. 

Смотрите: Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Другую попытку незаконно переместить сигареты через границу предотвратили правоохранители на Буковине. Пограничники Черновицкого отряда и оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления на участке отдела "Красноильск" на расстоянии 100 метров от границы заметили группу лиц с пакетами, которые быстро приближались к границе с Румынией.

Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию 02

Во время задержания правонарушители оставили 6 пакетов с сигаретами возле границы и убежали на территорию Украины. 

Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию 03

Также смотрите: На Буковине пограничники помешали контрабанде в Румынию 16 тыс. пачек сигарет. ФОТО

Мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц продолжаются.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100