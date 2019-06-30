С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По оперативным данным штаба Объединенных сил, по состоянию на 12:00 в сторону украинских позиций противником было выпущено 38 мин 120-го и 7 боеприпасов 82-го калибров.
Под вражеский огонь ночью и утром попадали позиции подразделений Объединенных сил у н.п. Луганское и Новолуганское, а также Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное и Павлополь.
Огонь наши защитники открывали трижды, чтобы заставить противника прекратить обстрелы. При этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение военнослужащие ВСУ не применяли, следуя взятым обязательствам.
По состоянию на данный момент боевых потерь в рядах украинских войск нет.