Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

На уточняющий вопрос журналиста относительно того, что СМИ все же освещают и репрессии в отношении крымских татар, и экологические проблемы, и вопросы туризма Бабин отметил: "В Крыму живет 2 млн граждан Украины. Там происходит много всего, а мы это воспринимаем через очень узкую призму. Экологические проблемы - это сезонно. Когда им нужна вода, то они запускают очередную информкампанию. А мы это дерьмо, извините, потребляем - это их продукт, заброшенный нам. Политзаключенные - важная тема, но она не должна быть единственной. Должны быть и другие вопросы, чтобы люди видели, что происходит в Крыму. Потому что возникает когнитивный диссонанс. Вы слышите о Крыме, что там убивают, пытают и с неба течет кислота. Затем звоните в Ялту: "Кум, а там у вас всех замучили? Не всех?". И после этого говорите, что все это пропаганда и верить ей не надо. Это и проблема. У нас нет нормальной пропаганды. Мы стараемся делать гибрид российской пропаганды и наших собственных хотелок. Практической задачи, кроме хищения, средств это не несет".

"Я говорю об информационной политике Украины в отношении украинцев на подконтрольной, а также на неподконтрольной, территории. А также для иностранных государств, где доминирует другой нарратив, который производят наши враги, а не мы. Мы проигрываем информационную войну", - уверен Бабин.

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