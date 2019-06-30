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30.06.19 13:43

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Утром 30 июня в с. Нелипино Свалявского района Закарпатской области взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом. Два человека травмированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС 01

У владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. В его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавшие каретами экстренной медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение.

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС 02

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Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения.

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС 03

Вероятно взрыв мог произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гаражном помещении дома.

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