Омелян в ходе визита в США заявил о желании привести Amazon в Украину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства инфраструктуры, об этом в США во время встречи с руководством Почтовой службы США заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



По его словам, в Украине стремительно развивается электронная коммерция, а "Укрпочта" для доставки товаров в страну работает с разными интернет-магазинами.



"Украинцы заказывают товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросом остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon – крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через интернет – в Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке", – сказал министр.

Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между "Укрпочтой" и Почтовой службой США: "Такое соглашение обеспечит специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину. Нам нужен совместный коммерческий толчок для развития этого сегмента, "Укрпочта" готова предложить лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку".



Отметим, по итогам 2018 года бренд Amazon стал самым дорогим в мире по версии исследовательской компании Kantar.

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