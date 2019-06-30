На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус

Об этом заявил в интервью журналу НВ американский генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя вопрос о том, какие дополнительные виды вооружений было бы полезно получить украинской армии, чтобы на равных противостоять российской агрессии, Петреус отметил "достаточно хорошую" обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии. При этом, по его словам, имело бы смысл "усилить защиту и методы сдерживания".

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"Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина. Россия старается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее", — дал экс-глава ЦРУ свою оценку ситуации на Донбассе.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

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