Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.06.19 14:59

Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве в кафе, расположенном на улице Автозаводской, в результате конфликта между компаниями отдыхающих один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция 01

Свидетели происшествия сообщили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. Пострадавший получил ранение ноги, и ему вызвали скорую.

Между тем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле. Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.

Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драка со стрельбой произошла возле студенческого общежития в Киеве

В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз.

Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция 03

Правоохранители установили личности злоумышленников. Это - четверо граждан другого государства. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также смотрите: Пожилой мужчина избил парня, справлявшего малую нужду в центре Киева. ВИДЕО

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100