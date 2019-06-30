Переговоры о возвращении России в ПАСЕ активно велись еще в начале 2019 года, - Кулеба

Об этом рассказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что вернуться она может и без этих условий. Поэтому российская нота украинскому МИД по морякам появилась не из решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому что истекал конечный срок предоставленный Международным трибуналом ООН.

Кулеба сказал: "Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так".

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Напоминаем, на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение ПАСЕ для него не стало неожиданностью, потому что когда он разговаривал с Меркель, то решение о возвращении РФ в ПАСЕ "уже было принято".

Ранее Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, именно из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченный вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков. Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".

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