ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" разоблачили его связь с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием, совладельцем фармацевтической компании "Дарница" и фигурантом многочисленных журналистских расследований.

Такое решение ЦИК принял на заседании 29 июня - после того, как за два дня до того, 27 июня номинационный комитет партии Святослава Вакарчука отозвал кандидата в депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огньова. После внутренней проверки там решили, что он "не соответствует критериям партии".

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Кроме того 29 июня комиссия отменила регистрацию еще одного кандидата от партии "Голос" Александра Курдыдыка, который баллотировался под 11 номером в избирательном списке политсилы.

Напоминаем, ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали информацию о том, что Дмитрий Огньов, известный широкой публике как участник телепроекта "Громада на миллион" зарегистрирован в одной квартире с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием. Журналисты выяснили, что жена Дмитрия Огнев - Наталья - является сестрой Загория.

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