ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" разоблачили его связь с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием, совладельцем фармацевтической компании "Дарница" и фигурантом многочисленных журналистских расследований.
Такое решение ЦИК принял на заседании 29 июня - после того, как за два дня до того, 27 июня номинационный комитет партии Святослава Вакарчука отозвал кандидата в депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огньова. После внутренней проверки там решили, что он "не соответствует критериям партии".
Кроме того 29 июня комиссия отменила регистрацию еще одного кандидата от партии "Голос" Александра Курдыдыка, который баллотировался под 11 номером в избирательном списке политсилы.
Напоминаем, ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали информацию о том, что Дмитрий Огньов, известный широкой публике как участник телепроекта "Громада на миллион" зарегистрирован в одной квартире с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием. Журналисты выяснили, что жена Дмитрия Огнев - Наталья - является сестрой Загория.