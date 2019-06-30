Нардеп Молоток отрицает свою причастность к нападению на экс-мэра Конотопа Семенихина и готов пройти проверку на полиграфе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я готов пройти полиграф для того, чтобы опровергнуть любые обвинения в свой адрес", – заявил народный депутат.

В свою очередь экс-мер Конотопа и кандидат в народные депутаты в округе №160 Семенихин заявляет о причастности к нападению Молотка, который также баллотируется в этом же округе.

"Возможно, таким образом меня хотели "выбить" из выборов в народные депутаты, но это им не удастся", - заявил Семенихин.

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Рассказывая о своем состоянии, Семенихин сказал, что у него обнаружена трещина в черепной коробке, а также перелом шейного отдела позвоночника.

Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.

Для расследования нападения в Конотоп была направлена ​​усиленная группа из руководства Нацполиции.

После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.

28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.

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