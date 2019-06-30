На Виннитчине конфликтовали прихожане ПЦУ и МП, три человека заявили о нанесении телесных повреждений, - полиция

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, 30 июня около 10:15 возле храма в с. Лука-Мелешковская собрались около 150 верующих, чтобы решить вопрос поочередного богослужения.

Около 11:10 между собравшимися возник конфликт и толкотня, которую прекратили полицейские.

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В результате конфликта за медицинской помощью обратились три человека: 61-летняя пенсионерка, 43 и 44-летние мужчины.

Пострадавшие обратились в полицию с заявлениями о нанесении им телесных повреждений. Заявления зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Около 14:00 участники собрания разошлись.