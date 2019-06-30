В ситуации с возвращением России в ПАСЕ Банковая позволила европейцам поставить Украину перед фактом, - Елисеев

Об этом с своем блоге заявил экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Из этой ситуации следует вынести один важный урок: европейцы нас не будут слышать, если мы не только четко не обозначим красные линии, но и своими активными и инициативными действиями не продемонстрируем волю для их продавливания.

Следовательно, необходимо усилить продвижение на всех международных уровнях реальной оценки дальнейшего поведения России, масштаба ее нарушений. Также нужно продолжить выстраивать на международной арене альянсы и коалиции для эффективной защиты наших интересов. Иначе, будем иметь новые поводы для разочарования", - пишет Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На каждой встрече с европейскими лидерами я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ, но решение уже было принято, - Зеленский

Он подчеркивает, что возвращение России в ПАСЕ - это первый пропущенный удар по подрыву международного санкционного режима. Этот успех дает России ощущения вседозволенности. Теперь она будет еще менее сговорчивой.

"Ключевое правило российской дипломатии - никогда добровольно не сдавать, особенно то, что добыто преступным путем и тем более, когда ощущается слабость оппонента. Кремль не понимает жестов доброй воли, а только язык силы", - отметил дипломат.

Ощущение вседозволенности дает России наглость невыполнять предписание Международного трибунала об освобождении украинских моряков, как и многочисленные решения Европейского суда по правам человека.

Также читайте: После смены президента Запад перестал придерживаться принципа "Ничего про Украину без Украины", - "Европейская правда"

"И тем более не стоит полагаться на любые условия или обещания Москвы. С террористами не договариваются на их условиях. Иначе, вместо заложников получите новые требования и мощный шантаж", - говорится в статье.

"Чувствуя запрос на быстрый мир, Россия приложит все усилия, чтобы сделать главу государства заложником этого запроса. Обеспечивая контролируемую эскалацию на Донбассе, Кремль всегда сможет создать необходимый ему фон, чтобы примерить одну из своих масок - то ли миротворца для международных партнеров, то ли так называемых представителей Донбасса, то ли своих карманных партий в Киеве. И в этих трех персонажах Москва сможет разыграть любую постановку. Но за каждым из этих персонажей будет тот же актер, руки которого по локоть в крови", - предупреждает Елисеев.

По мнению экс-главы АП, выиграть в поддавки с опытным наперсточником самостоятельно не реально. Поэтому он советует президенту Зеленскому до и после парламентских выборов сосредоточить максимальное внимание на консолидации вокруг себя всех проукраинских политических сил, на которые он мог бы опереться в противостоянии с Путиным для восстановления мира в Украине.

Читайте также: Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко

"Особое внимание надо обратить на сигнал россиян, что возвращение в ПАСЕ - это первый шаг в международном признании аннексии Крыма Россией. Как минимум, следует ожидать включения крымских депутатов в российскую делегацию", - отмечает дипломат.

Елисеев призывает уже сейчас серьезно готовиться к следующим мерам в нормандской формате, навязывая украинскую повестку дня. Разведение сил в районе Станицы Луганской дает дополнительные аргументы позиции Украины.

"Стоит настаивать, что успешной атмосфере саммита Нормандского формата будет способствовать безусловное освобождение Кремлем украинских моряков. Успехом предстоящей встречи лидеров было бы достижение полного режима прекращения огня, запуск процесса освобождения украинских заложников, содержащихся в ОРДЛО, установление со стороны СММ контроля над неконтролируемой участком границы, открытие новых КПВВ на линии разграничения, финализация работы над дорожной картой имплементации Минских договоренностей, согласование концепта проведения операции международных сил ООН на оккупированном Донбассе, проведение международного аудита состояния украинских предприятий на территории ОРДЛО, согласование социально-экономического пакета помощи жителям Донбасса", - считает Елисеев.

Читайте также: "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.