Подразделения ООС не причастны к обстрелам Александровки и Золотого-5, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

29 июня, в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликована информация о ранении женщины в результате обстрела в Александровке Донецкой области. В больнице, в Петровском районе Донецка, на временно-оккупированной территории, представители Миссии видели женщину с окровавленными бинтовыми повязками на теле. Медики сообщили представителям ОБСЕ, что женщину к ним доставили 18 июня. По словам женщины 14 июня она получила осколочные ранения. Когда произошел обстрел, пенсионерка находилась дома.

"Следует отметить, что обстрел Александровки в последних отчетах СММ ОБСЕ не был зафиксирован, тем более ранения людей в этом населенном пункте. Есть все основания утверждать, что наблюдатели ОБСЕ для фиксации на место возможного обстрела не выезжали. Все это делает невозможным определение правдивости слов женщины о получении ранения в результате обстрела.

Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрела, типа вооружения, направления стрельбы и свидетельств местного населения об обстреле необходимо сделать вывод, что подразделения Объединенных сил к данному инциденту не причастны", - отметили в СЦКК.

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Кроме этого, в отчете ОБСЕ зафиксировано повреждение жилых домов в Золотом-5. В результате обстрела из стрелкового оружия, 27 июня, повреждено окно и стена двухэтажного дома. На улице Дундича, патруль в нескольких квартирах многоэтажки заметил разбитые окна, а в одной из квартир обнаружили царапины на мебели. По их словам повреждения также вызванны огнем из стрелкового оружия. Жительница одной из квартир сообщила, что обстрел был утром.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что форма рельефа данной местности составляет закрыт профиль, и исключает любую возможность поражения дома из стрелкового оружия со стороны ВСУ. Расстояние до позиций наших военных составляет более 4,4 км, что по тактико-техническим характеристикам указанного стрелкового оружия делает невозможным осуществление вышеупомянутого обстрела, в то время как до позиций оккупантов - 1,4 км.

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"Выводы очевидны", - резюмируют в СЦКК.