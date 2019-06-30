Оккупационные власти незаконно отнимают храм у Крымской епархии ПЦУ, - представительство президента Украины в АРК

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства президента Украины в АРК, сообщила организация "Крымская солидарность".

"Такое "решение" так называемого ставит под угрозу дальнейшую деятельность Крымской епархии ПЦУ. Незаконные действия оккупационной власти в Крыму относительно Православной церкви Украины, в том числе и такое "решение суда", является ограничением свободы вероисповедания - одной из фундаментальных составляющих прав человека", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, подконтрольный России Арбитражный суд Крыма обязал передать в пользование российского Минимущества Крыма помещение Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, где ранее проводила богослужения Крымская епархия УПЦ (КП), которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ).

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