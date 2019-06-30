Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно, - Порошенко

Это отметил в прямом эфире телеканала "Украина" пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, комментируя ход саммита "Большой двадцатки" в Японии, пишет Цензор.НЕТ.

"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа "Ничего об Украине - без Украины". Прямо накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе и Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации. Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо (премьер-министром Канады) и многими другими членами "Большой двадцатки". И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", - напомнил Порошенко.

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"Что сейчас изменилось? Сейчас - и мы видим эти риски - Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила - мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже - тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии - мы всегда готовы ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".