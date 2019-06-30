На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет на своей фейсбук-странице волонтер Антонина Кумка, комментируя заголовки, появившиеся в СМИ, что во время поездки в Канаду Владимир Зеленский будет собирать деньги.

"Пример того, как можно новость завернуть в нужную обертку и продать тем, кто хочет ее купить… Просто проясню ситуацию. Президент сам не планирует свои поездки и не собирает деньги. За рубежом за него это делает МИД вместе с партнерскими организациями (в данном случае - Экономический клуб Канады). И средства обычно собираются в поддержку этих организаций или благотворительных проектов. П.С. Билеты, кстати, уже все распроданы", - сообщила она.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июня посетит Канаду. Там он примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится в Торонто и встретится с премьер-министром Канады.