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01.07.19 01:19

Ежедневно в мире погибает или исчезает бесследно один ребенок-мигрант, - отчет ООН

Всего в период с 2014 по 2018 год погибли 32 тысяч мигрантов.

мигранты

Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В этом году доклад сосредотачивается на теме пропавших детей-мигрантов. Согласно данным МОМ, около 1600 детей-мигрантов погибли или пропали без вести в период с 2014 по 2018 год, - то есть один ребенок погибает или исчезает каждый день.

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Исследователи Международной организации по миграции отмечают, что данные о смертности, скорее всего, занижены, потому, что о многих смертях не сообщается, а тела не всегда удается найти.

В отчете говорится, что за 5 лет более 17 900 мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземноморье. Останки почти двух третей этих жертв так и не были найдены.

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