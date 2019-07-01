Ежедневно в мире погибает или исчезает бесследно один ребенок-мигрант, - отчет ООН

Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В этом году доклад сосредотачивается на теме пропавших детей-мигрантов. Согласно данным МОМ, около 1600 детей-мигрантов погибли или пропали без вести в период с 2014 по 2018 год, - то есть один ребенок погибает или исчезает каждый день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число беженцев и внутренних переселенцев в 2018 году достигло 70,8 млн человек, - ООН

Исследователи Международной организации по миграции отмечают, что данные о смертности, скорее всего, занижены, потому, что о многих смертях не сообщается, а тела не всегда удается найти.

В отчете говорится, что за 5 лет более 17 900 мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземноморье. Останки почти двух третей этих жертв так и не были найдены.