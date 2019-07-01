Враг за сутки 23 раза атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один оккупант, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза вблизи н.п. Марьинка - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП;

- вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Широкино - из автоматических гранатометов;

- в районе населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;

- окраину Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета;

- дважды неподалеку от Авдеевка - из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- вблизи н.п. Пески - из 120 мм миномета;

- окраины Талаковки - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

- в районе населенного пункта Троицкое - из станкового противотанкового гранатомета;

- два раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

- окраины Красногоровки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- район населенного пункта Верхнеторецкое - из станковой противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 4 раза:

- возле Луганского - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП;

- два раза неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- район населенного пункта Новотошковское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 30 июня один оккупант уничтожен, и еще один ранен.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 мм;

- в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



