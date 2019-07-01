Глава Евросовета Туск приостановил саммит ЕС для консультаций с лидерами европейских государств

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Twitter написал Пребен Ааман - спикер президента Европейского совета Дональда Туска.

"Европейский совет приостановлен президентом. Туск сейчас организует двусторонние встречи с лидерами. Совет будет возобновлен, как только завершатся двусторонние встречи", - говорится в сообщении.

Перед этим Ааман несколько раз сообщал на своей странице о переносе начала встречи ЕС на высшем уровне до завершения двусторонних консультаций.

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Информации о том, когда продолжится саммит ЕС, пока нет.