Глава Евросовета Туск приостановил саммит ЕС для консультаций с лидерами европейских государств

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Twitter написал Пребен Ааман - спикер президента Европейского совета Дональда Туска.
"Европейский совет приостановлен президентом. Туск сейчас организует двусторонние встречи с лидерами. Совет будет возобновлен, как только завершатся двусторонние встречи", - говорится в сообщении.
Перед этим Ааман несколько раз сообщал на своей странице о переносе начала встречи ЕС на высшем уровне до завершения двусторонних консультаций.
Информации о том, когда продолжится саммит ЕС, пока нет.