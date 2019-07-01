Турция ожидает прибытия первых российских систем С-400 через 10 дней, - Эрдоган

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, такое заявление Эрдоган сделал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Японии.

29 июня Эрдоган по итогам беседы с Трампом на саммите "двадцатки" в Осаке заявил, что добился от американского президента обещания неприменения к Анкаре санкций США за приобретение у России С-400.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские С-400 и американские истребители F-35 нельзя получить одновременно. Выбор Эрдогана будет иметь глубокие последствия, - сенаторы США

29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

22 мая американский телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России, пригрозив исключить Анкару из программы F-35.

29 мая стало известно, что США действительно могут ввести против Турции санкции в рамках закона CAATSA и исключить ее из программы F-35 в случае приобретения Анкарой российских ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

7 июня США приняли решение более не принимать пилотов военно-воздушных сил Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей пятого поколения F-35. Позднее было остановлено обучение и тех турецких пилотов и специалистов, что уже проходили его на авиабазе Люк ВВС США.