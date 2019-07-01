Никакой зрады нет. Победы, пока что тоже нет, - Зеленский о разведении сил в Станице Луганской. ВИДЕО

Видео размещено в Facebook главы государства, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, отход от линии разграничения огня произошел с обеих сторон - как ВСУ, так и наемников РФ, "и это зафиксировала и подтвердила ОБСЕ".

Он считает, что такое событие состоялась "благодаря разблокированию минского процесса".

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"Я понимаю, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства. Не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну. Но, мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны - эта надежда появилась", - сказал президент.

Зеленский также попросил "не поддаваться на панику и провокации, и дать возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою очень мощную и очень сложную работу".

"Пожалуйста, давайте все-таки сохранять спокойствие. Никакой зрады нет. Победы, пока что, к сожалению, тоже нет. Но, мне кажется, это первый наш небольшой реальный успех", - резюмировал он.