Известный волонтер Марина Шеремет погибла в ДТП на Черниговщине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишут знавшие ее люди.

По словам пользователя соцсети Margo White, авария произошла в районе села Носовка из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью. Шеремет ударилась головой о боковое стекло. У супруга погибшей женщины черепно-мозговая травма и травма руки, по внутренним травмам еще ничего не известно. Он в сознании в больнице.



Фото: Мудрик/Facebook

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"Сегодня в ДТП погибла Марина Шеремет. Муж в реанимации", - написала журналист Ирина Мудрик.

Также она опубликовала номер карты для помощи: 4149439390550485 Калоева Маргарита.

"Мягких облаков тебе, Маринка" - добавила Мудрик.

Отметим, Марина Шеремет была председателем Совета волонтеров при Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации, основателем и директором благотворительной организации "Благотворительный фонд Марины Шеремет"

Фонд был основан инициативной группой с целью координации усилий волонтеров для помощи военнослужащим и раненым в зоне боевых действий. Волонтеры фонда ежедневно осуществляют различные виды благотворительной деятельности, направленные на удовлетворение потребностей и обращений бойцов и помощь детям-сиротам, которые выехали с оккупированных территорий. Это сбор одежды, игрушек и бытовых приборов для многодетных семей-переселенцев, обеспечение детей питанием в достаточном объеме и прочее.

Еженедельно в зону боевых действий (госпитали, больницы, батальоны и взводы Национальной гвардии) волонтеры отвозят собранную материальную помощь, в том числе лекарства, продукты питания, форму и прочее.