Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.07.19 10:43

Богдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Андрей Портнов не будет работать во власти при президентстве Зеленского.

Богдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

На вопрос, кто против назначения Портнова, Богдан ответил: "Президент. Это было бы неправильное политическое решение, мы не может себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг". 

По словам Богдана, в свое время он работал вместе с Портновым.

"Он очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды, и я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии", - отметил он.

Напомним, 19 мая бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента и заместитель главы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителей

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100