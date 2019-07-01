Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.07.19 11:38

Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.

Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

В случае, если это будет политическим решением, отметил Данилюк, СНБО рассмотрит практическое применение такого шага: "Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?"

Вместе с тем, он отметил, что украинские санкции по отношению к России будут продлены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Конечно. Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", - отметил Данилюк.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100