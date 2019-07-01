Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

Об этом сегодня сообщил адвокат Юрий Сухов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Клюев, постоянно проживающий на территории Украины в Донецке, баллотируется кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46. Пресс-служба суда решение пока не комментировала.

Ранее сообщалось, что ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты.

В декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

Напоминаем, в марте 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.

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