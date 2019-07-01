Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"В принципе, мы хотим полностью реализовать "Минск" – это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории и считаю, что мы к этому готовы. В 2014 году сделать это было смерти подобно – мы бы как страна просто не выдержали, не смогли бы", - заявил Данилюк.

Он напомнил, что Верховная Рада VIII созыва уже приняла часть необходимых для этого законов, в том числе о "специальном статусе" и амнистии.

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Кроме того, по словам Данилюка, условием для реинтеграции должна стать миротворческая миссия ООН и полное разоружение незаконных вооруженных формирований.

Секретарь СНБО считает, что реинтеграция в Украину - единственная надежда для Донбасса.

"Что сейчас из себя представляют так называемые "ЛНР" и "ДНР" – это территория с отсутствующим бизнесом, там все субсидировано, милитаризировано Россией. Молодежи там нет, потому что получаешь образование, а диплом не признается. Это территория, которая фактически обречена. В 2014 году моя команда высчитывала, во сколько приблизительно России может обойтись Донбасс и Крым, тогда выходила сумма около 4 миллиардов долларов. В противном случае эта территория станет умирающей, никому не нужной. Но это же наша территория, наши граждане. У нас перед ними есть моральное обязательство. Реинтеграция будет тяжелой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, – то станем сильнее", - сказал он.

По мнению Данилюка, реинтеграция - не мгновенный процесс, поэтому если что-то пойдет не так, "мы можем менять свою позицию".

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений состоит из 13 пунктов, но за четыре года не был выполнен ни один из них. Власти Украины при Петре Порошенко настаивали, что реализация политических пунктов Минских соглашений невозможна, пока на Донбассе идут боевые действия. Однако, по мнению Данилюка, "стоять и упираться лбом нельзя".

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"Все понимают, что "Минск" в лоб выполнять нельзя, в связи с этим два года назад появилась идея о введении миротворческих войск, которую русские превратили в смешную версию охраны миссии ОБСЕ. Происходит какая-то каша. Поэтому по некоторым позициям требуется перезагрузка, там, где прогресса нет. У Кучмы есть свои предложения, которые он выложил на стол, мы ждем по ним ответа. На него активно накинулись все, кто в жизни на себя такую ответственность не возьмут. А мы считаем, что стоит попытаться", - сказал Данилюк.