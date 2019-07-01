В Командовании ОС рассказали о порядке допуска кандидатов в народные депутаты Украины в воинские части для агитации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

"Согласно п. 2 статьи 74 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в воинских частях (формированиях), предвыборная агитация ограничивается", - сказано в сообщении.

Так, посещение воинских частей (формирований) отдельными кандидатами в депутаты, их доверенными лицами или уполномоченными лицами партий запрещается. Встречи этих лиц с избирателями организовываются соответствующей окружной избирательной комиссией совместно с командиром воинской части (формирования) с обязательным уведомлением не позднее чем за три дня до дня встречи всех уполномоченных лиц партий, кандидатов в депутаты в одномандатном округе, или их доверенных лиц в соответствующем одномандатном округе.

Порядок допуска на территорию района проведения операции Объединенных сил и ее отдельные районы определяется "Инструкцией о порядке пребывания в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, лиц не привлеченных и военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других лиц, привлекаемых к проведению таких мероприятий", утвержденной приказом Командующего объединенных сил от 26.04.2018 №26.

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В соответствии с требованиями пункта 2.1 Инструкции допуск в район ограниченного доступа лиц не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по решению командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников) в полномочия которых входит обеспечение соблюдения порядка пребывания в районах проведения операции Объединенных сил и на объектах, находящихся под их охраной (оперативным управлением) в соответствии с порядком установленным настоящей Инструкцией.

Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего Объединенными сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.

Въезд в район ведения боевых действий, район ограниченного и запрещенного доступа разрешается только через определенные командованием объединенных сил блок-посты.

"Просим учесть данную информацию с целью недопущения нарушения Законодательства Украины во время подготовки и проведения выборов народных депутатов Украины в районе проведения операции Объединенных Сил", - добавили в пресс-центре ОС.



