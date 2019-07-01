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01.07.19 12:21

Украине будет важно продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - посол Франции Дюмон

Украине важно будет продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), поскольку он является составляющей частью Минских договоренностей.

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Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

"Если Украина и в дальнейшем будет строить свою позицию по выходу из этого конфликта, опираясь на этот документ, который, на наш взгляд, сегодня является лучшим из существующих, важно, чтобы она в этом смысле выполняла свою часть обязательств. Сюда входит и продление действия этого закона", - сказала Дюмон.

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Напомним, Верховная Рада поддержала президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. Соответствующий законопроект №9153 о внесении изменений в ст.1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" за основу и в целом поддержали 245 народных депутатов на пленарном заседании парламента 4 октября 2018 года.

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