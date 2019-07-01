Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: двое погибших, один раненый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"Около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР", - говорится в сообщении.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованным специальной маркировкой Красного креста", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского из 122-мм артиллерии и минометов, - Минобороны

Позже в пресс-центре ОС сообщили, что военный медик, тяжело раненый при обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля и находившийся в критическом состоянии умер от полученных травм.