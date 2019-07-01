"Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк

Об этом в интервью изданию "Левый Берег" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы все, что выходило из "Укроборонпрома", было качественным. Чтобы наши военные получали надежную технику, потому что от этого зависит их жизнь. По "Укроборонпрому" много идей. Мы должны обеспечить нормальное корпоративное управление, для этого должен быть сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент [...] Еще важный момент - реформа должна проходить с привлечением общественников, обязательно. Потому что столько негатива накопилось в этой сфере, что никто не будет верить, что возможны реальные преобразования", - отметил Данилюк.

На вопрос о ликвидации концерна, он ответил: "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным. Когда размазывают производство техники по десяти заводам, о какой эффективности может идти речь? И ремонт, и производство нужно сконцентрировать на лучших заводах, модернизировать и загрузить их полностью. Люди обеспечены работой, у них появляется специализация, унифицированное качество. И это дешевле".

Также он заверил, что будут привлекать как украинских специалистов, так и западных консультантов. "И такие эксперты уже есть - мы финализируем переговоры с американцами. Они хотят нам помочь, потому что мощные армия и ВПК - это вопрос выживания Украины", - заявил секретарь СНБО.

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