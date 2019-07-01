Я не поддерживаю никого из претендентов в парламентарии, но готов работать со всеми, кому днепряне дадут квоту доверия, - Филатов

Об этом глава города заявил в своем обращении, которое размещено на его официальном канале в YouTube.

Мэр подчеркнул, что в Днепре будет равный доступ и честные конкурентные условия для всех претендентов на место в Верховной Раде.

"Когда политики пытаются навязать свое мнение людям, они забывают, что народ гораздо мудрее и не нуждается в советах или подсказках. Кого выбирать - решать только вам. По разным партийным спискам и в мажоритарных округах в парламент идет немало достойных людей. Я не поддерживаю никого из претендентов, но готов работать со всеми, кому днепряне дадут квоту доверия. Те, кто получил мандат, должны прежде всего отстаивать интересы города и людей. В противном случае обвинять придется только самих себя. Если вместо вопросов горожан депутат в Раде будет заботиться о своем кошельке, я первым расскажу всем об этом ", - сказал Борис Филатов.



Среди важных для города вопросов, на которые нужно будет обратить внимание, в частности вновь избранным парламентариям, глава Днепра назвал аэропорт, метрополитен, объездную дорогу и коллектор на левом берегу.

"Сколько раз мы видели, как получили мандат и сразу же забывали о городе. Каждого следует оценивать по его делам. Подумайте, кто будет действительно "выбивать" из правительства деньги для города, а кто будет класть их себе в карман ", - добавил мэр.

Кроме этого, Борис Филатов напомнил, что более месяца назад он первым среди украинских политиков отказался от участия в досрочных парламентских выборах. По словам мэра, он уже имел опыт работы народным депутатом, поэтому сейчас любая форма участия в деятельности Верховной Рады - вне его интересов. Глава города сконцентрирован на работе именно в Днепре.

Участникам парламентских выборов городской голова пожелал успехов и честной борьбы. Он также призвал горожан быть внимательными во время предвыборной агитации: "Если кто-то будет прикрываться моим именем - не верьте. У меня нет приоритета ни для кого", - подчеркнул мэр Днепра.