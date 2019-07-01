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01.07.19 12:53

Арьев просит заслушать СБУ, СВР и МИД о возможных тайных переговорах с Россией по обмену военнопленных моряков на возвращение РФ в ПАСЕ

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев просит спикера парламента Андрея Парубия инициировать заслушивание представителей Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел по вопросу "тайных переговоров" с Россией по обмену моряков на возвращение РФ в ПАСЕ.

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Об этом Арьев заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Меня удивило то, что за спинами украинской делегации велись какие-то тайные переговоры. Размен на освобождение моряков на невыгодных для Украины условиях, предусматривал признание российской юрисдикции над Крымом, на то, что делегацию РФ в ПАСЕ признают как полномочную. Что это было? Что это были за тайные переговоры? Я хочу спросить, кто нам втыкал нож в спину? Поэтому я обращаюсь к председателю Верховной Рады с просьбой инициировать заслушивание представителей Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел по этому вопросу", - сказал Арьев.

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Он просит выяснить, "что это были за предложения и договоренности с Россией по обмену моряков в обмен на восстановление РФ в ПАСЕ на условиях, которые могли поставить под вопрос украинскую принадлежность Крыма".

Арьев попросил инициировать заслушивание на этой неделе.

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