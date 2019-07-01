"Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.



"Европейская Солидарность" в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".

"Европейская Солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы нашего государства имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям против украинского народа, сообщает пресс-служба партии.

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Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

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