Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. Он убивает свою партию, - Богдан

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, кого команда Зеленского хочет взять для создания коалиции - Смешко, Тимошенко или Вакарчука, он заявил: "Не знаю. Как я могу сейчас определять, если рейтинги "прыгают". Они все очень важные, очень умные и очень классные политики. Но они ничего не понимают. Например, Славе Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. А как ты ему это объяснишь? Он вещать хочет. А это вообще не его. Он убивает свою партию. Мы же видели, как упал рейтинг "Европейской Солидарности". А сейчас падает "Голос", но "Солидарность" растет. Не пускайте его, пусть ездит по областям".

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Вместе с тем, он заявил, что партия "Голос" не является проектом Пинчука, но не уверен относительно того, является ли "Голос" проектом Фридмана: "Не знаю. Там есть какая-то группа - Томаш Фиала, Петр Чернышов и еще кто-то".