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01.07.19 13:12

Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков

Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает ключевыми в искоренении коррупции в парламенте.

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Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"И чтобы ни у кого не было желания рассказывать, что это мои два депутата, а тут я заплатил, я напомню – мы не будем толерировать коррупцию в парламенте. Если будут доказательства у правоохранительных органов преступной деятельности, мне будет все равно это мой депутат или чужой, пусть привлекают к отвественности. Плюс, мы же снимаем депутатскую неприкосновенность и я очень хочу проголосовать закон об отзыве народного депутата".

На вопрос журналиста о том, что закон об отзыве народного депутата уже пробовали провести и о том, что эту норму критиковала Венецианская комиссия, потому что ее можно использовать для давления на депутата, Разумков ответил:

"Да, я помню, как принимали этот закон, чтобы в парламент не зашел Богдан – так он был всем неугоден. Но вы говорите о законе о партийной диктатуре, а я говорю о том, чтобы у избирателя была возможность отозвать нерадивого депутата... Если депутат не ходит на свою работу, должен ли он быть депутатом? Если голосует за себя и соседа? Мы за кнопкодавство предлагаем ввести очень серьезные штрафы – по 50 или 80 тысяч или уголовное преследование".

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Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.

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