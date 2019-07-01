"Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке

Об этом в ходе заседания Согласительного совета заявил председатель парламента Андрей Парубий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана ..., в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки", - рассказал Парубий.

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При этом он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о едином государственном языке.

"И мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык в Украине", - подчеркнул Парубий.

Как сообщалось, Закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10 процентов.

Напомним, что 23 февраля 2014 года Верховная Рада признала этот закон утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд назвал его неконституционным.



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