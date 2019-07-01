Не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя"

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда. Разве что вы мне сейчас скажете, сколько получит мандатов "Слуга народа" и другие силы", - сказал он на вопрос о возможной коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ..

На вопрос о том, какими будут действия фракции"Слуги народа", если партия "Голос" не захочет идти с ней в коалицию, Разумков сказал:

"Что значит, ты хочешь в коалицию или нет? Ты идешь реализовывать какие-то задачи. (Если это амбиции - Ред.) Тогда это надо делать в другом государстве, а не в стране, где идет война и коррупция – одна из ключевых проблем. У нас амбициозных два вагона, а работать никто не хочет. Но я верю, что у нас в парламенте будет достаточно адекватных новых людей, чтобы провести те изменения, которые требует общество".

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