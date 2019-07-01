Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование

Такой вывод сделал аналитик GMK Center Андрей Глущенко в своем исследовании для круглого стола "Техногенные отходы. Как увеличить использование промышленных шлаков в Украине".

В Украине насчитывается около 430 тыс. км дорог. Если ежегодно ремонтировать хотя бы 3 тыс. км (около 0,6% их количества), то потребление шлаков увеличится минимум до 5 млн т – это в пять раз больше, чем на сегодняшний день.

"Нам пора понять, что переход на использование шлаков вместо щебня и песка из карьеров – это вопрос государственной экологической политики. С другой стороны, важно, чтобы дорожные работы финансировались", – добавил Глущенко.

Как отличный пример применения шлаков для прокладки дорог аналитик GMK Center привел недавнее строительство участка улицы в австралийском Сиднее.

Часть дорожного полотна австралийцы сделали из геополимерного бетона. Бетон изготовлен из смеси доменного шлака и золы от ТЭС. Пока участок дороги тестовый, и состояние полотна будут контролировать датчики. Если опыт окажется успешным, его применение будут расширять.

Sydney geopolymer

Другой пример тоже родом из Австралии – это кольцевая дорожная развязка Oak Flats Interchange в Новом Южном Уэльсе. На ее строительство ушло около 50 тыс. т шлаков. Проект осуществила австралийская компания ASMS, которая уже утилизирует до 1,2 млн т шлакосодержащих материалов в год.

Oak Flats Interchange

Украина использует приблизительно вдвое меньше шлаков, чем другие страны мира.

В 2018 году страна утилизировала менее половины шлаков от металлургического производства – 48% доменных шлаков и 37% сталеплавильных шлаков, привел данные Андрей Глущенко.

Украинские предприятия страны отправили на утилизацию лишь 4,9 млн т шлаков, или 45,5%. При этом 2,1 млн т пошло на производство цемента, еще 1 млн т – на дорожное строительство.

С другой стороны, наша страна может нарастить использование шлаков еще по двум направлениям: увеличить их долю в производстве цемента и за счет экспорта, считает аналитик GMK Center.

Сегодня украинские цементные заводы добавляют около 24% шлаков в свою продукцию. В то же время в мире доля шлака в составе цементных смесей, в том числе шлакопортландцемента, составляет от 35 до 95%. Кроме того, есть потенциал для увеличения загрузки украинских цементных заводов.

"Вырастет загрузка – вырастет и использование шлаков", – подчеркнул Андрей Глущенко.

Мировой опыт подтверждает эффективность использования шлаков в строительстве. Например, в Великобритании мост Королевы Елизаветы II построен с использованием 40 тыс. куб м доменного шлака.

Мост королевы Елизаветы II (Великобритания)

На строительство здания и взлетно-посадочной полосы аэропорта Toowoomba Wellcamp Airport в Австралии ушло 100 тыс. т геополимерного бетона. Эта технология позволила сократить выбросы СО 2 на 6,6 тыс. т.

Здание и взлетно-посадочная полоса аэропорта Toowoomba Wellcamp Airport, Австралия

Австралийцы гордятся и первым зданием, возведенным исключительно из экологических материалов. При строительстве здания Института глобальных изменений в штате Квинсленд в числе прочего были использованы балки из 330 куб. м геополимерного бетона.

Здание Института глобальных изменений, Квинсленд, Австралия

В 2017 году Украина заняла 12-е место в мире по производству стали – и всего лишь 29-е по экспорту шлаков, утверждает Андрей Глущенко.

По его мнению, все дело в дорогостоящей логистике. Расходы на транспортировку шлаков могут доходить до 90% конечной цены.

"Экспортная цена шлака из Украины – $3,5/т. Поэтому нам интересны рынки с высокими ценами. Имеет смысл рассматривать рынки с ценой не менее $35/т", – считает аналитик GMK Center.

Такие деньги за шлаки платят на севере Европы (Великобритания, Швеция), Ближнем Востоке (Кувейт), в Северной и Западной Африке (Алжир, Гана, Кот д’Ивуар). Емкость рынков с ценой $35 и выше – до 1,4 млн т в год.

"В целом использование шлаков – это современная тенденция экономики замкнутого цикла и путь к более экологичному будущему", – подвел итог аналитик GMK Center.