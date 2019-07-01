Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом во время выступления на согласительном совете ВР заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он, в частности, отметил, что действия реваншистов наносят удары в спину украинской армии.

"Последние обыски в Министерстве обороны и у "волонтерского десанта", который в 2014-м поломал десятки коррупционных схем, полностью парализовали поставки в армию бронежилетов, касок и зимней формы. Армию в состояние 14-го года стремятся вернуть наши враги, но когда это начинает делать вместо них украинская власть, то возникает вопрос, чьи интересы она отстаивает?", - подчеркнул председатель фракции.

"Теперь вот Путин ссылается на слова нового начальника украинского Генштаба (Хомчака), который якобы назвал провокацией мирный проход украинских кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь. И это при том, что Международный трибунал по морскому праву полностью встал на сторону Украины, обязав вернуть наших военных. Уважаемая новая власть, прошло уже несколько дней - где опровержения?! Мы никому не дадим права называть наших героев-моряков преступниками. Они должны быть безоговорочно освобождены в соответствии с решением международного трибунала. Все остальное - это предательство национальных интересов. А преступники - это Кремль".

Все это, по мнению председателя фракции, - неотъемлемые части военно-политической атаки Кремля на независимую Украину.

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"Ключевой удар наносится по Петру Порошенко. Потому что он знает как - и способен эффективно противостоять реваншу и сохранить международную коалицию на дипломатическом фронте. Поэтому мы видим, как вчерашние беглецы - сторонники Януковича - сейчас возвращаются в Украину и показательно заваливают местные суды фиктивными делами против Порошенко. Однако дело не в фамилии Порошенко, а в том, что сейчас реваншисты делают все, чтобы снова вернуть Украину к статусу бесправного сателлита Кремля", - подчеркнул парламентарий.

"Каждый из исков на Петра Порошенко, - отметил Герасимов, - относительно приказа о контрнаступлении, благодаря которому освободили две трети оккупированного Донбасса, приказа о переходе кораблей в акваторию Азовского моря для защиты украинских Мариуполя и Бердянска и другие дела - это дела против Украины и его права на самозащиту от агрессора".

Председатель фракции также подчеркнул, что сегодня главная задача демократического избирателя - не распылять голоса на непроходные проекты, потому что это играет на руку пророссийским реваншистам.

"Государственническая команда, которая точно будет разрушать планы врага - это команда "Европейской Солидарности". Каждый член списка эффективно защищал Украину в течение тяжелых лет на своем участке: в армии, волонтерством, в органах местного самоуправления, в парламенте, правительстве. При этом 70% списка - это востребованные обществом новые люди, что дает уникальное сочетание опыта и "свежей крови", - сказал Герасимов.

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