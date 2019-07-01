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01.07.19 14:27

На уровне Совета Европы не было никаких договоренностей об обмене украинских моряков на возврат делегации РФ в ПАСЕ, но были консультации, - Кулеба

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба утверждает, что нет никакой связи между возвращением делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и нотой РФ о задержанных российской стороной украинских военных моряках.

На уровне Совета Европы не было никаких договоренностей об обмене украинских моряков на возврат делегации РФ в ПАСЕ, но были консультации, - Кулеба

"Никаких договоренностей на уровне Совета Европы относительно каких-то обменов моряков на возвращение России в ПАСЕ не было", - сказал Кулеба на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что нота МИД РФ появилась 25 июня и появилась она не потому, что в ПАСЕ обсуждали резолюцию о возвращении российской делегации, а потому, что это был последний срок отчета России перед Международным трибуналом ООН по морскому праву, который обязал ее освободить моряков.

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"В среду, когда проходило голосование в ПАСЕ, ни российская, ни украинская ноты не были известны участникам ПАСЕ и не имели никакого влияния на голосование и его результаты. Я прошу разъединять эти вопросы – моряков и ПАСЕ", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что консультации все-таки имели место. "Консультации о том, что Россия должна что-то сделать, были – я это подтверждаю. Но одно дело консультации, а другое – решения и какие-то конкретные договоренности", - подчеркнул Кулеба.

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