Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что это приближает решение проблемы. И президент тоже об этом говорил, что все так ратуют за защиту прав и свобод, а в среду был последний день для исполнения решения трибунала по возврату наших моряков. И я как-то не заметил, чтобы решение ПАСЕ смогло защитить этих моряков и реализовать их права. Поэтому считаю, что это было не самое правильное решение", - отметил он.

Комментируя действия Владимира Зеленского по поводу ситуаии в ПАСЕ, Разумков сказал: "Я вижу, что многие пытаются подать как зраду, что Зеленский не полетел куда-то. Но я напомню, что Зеленскому пока не дали даже возможность получить своего министра иностранных дел. Второй момент, что не при президенте Зеленском запустили "Северный поток-2". Не при президенте Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет. И многие другие вещи. Поэтому президенту Зеленскому вменять какую-то зраду, как минимум, стыдно".

Глава "Слуги народа" считает неправильным решение украинской группы не принимать участие в заседаниях ПАСЕ в знак протеста.

"Я считаю, что это неправильно. Мало что вернули Россию, так еще и мы оттуда отошли. И вместо того, чтобы доносить позицию, ушли в демарш. Я не думаю, что правильное решение разворачиваться и уходить, потому что от этого выиграет только РФ, а мы потеряем очередную площадку для коммуникаций. Мы вообще за эти годы слабо реализовали коммуникационную позицию. В том числе и с нашими гражданами на окккупированных территориях", - отметил политик.

Читайте также: Не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя"

Также Разумков отметил, что Украине нужна информационная стратегия в противостоянии пропаганде и раскритиковал действия Мининформполитики:

"Я считаю, что нужна структура, которая будет реализовывать информационную стратегию и политику в этом государстве. Но то, что делает или точнее не делает министерство, то в таком формате оно, конечно, не эффективно. А вот точно нам нужна информационная стратегия – это факт. Потому что пропаганда всегда была важным инструментом войны, а сейчас информация вообще стала ключевым видом вооружения".

Читайте также: "Слуга народа" почистит свой список 6 июля, - Разумков

Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.