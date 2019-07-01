С сегодняшнего дня в Киеве ввели новые парковочные талоны, - КГГА

Как информирует Цнензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный идентификаций номер ", - добавил Давтян.
Купить талоны можно:
- онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";
- онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;
- в киосках "Союзпечать", перечень адресов - по ссылке;
- непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис", телефон для справок: (044) 383-20-37.
В КГГА напомнили, что талон на месяц для всех зон стоит 630 грн, во II и III зоне - 441 грн, в III зоне - 315 грн. Абонемент на квартал - 1465 грн с возможностью пользования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.
Правила использования парковочного талона: в свободную графу на лицевой стороне заполнить государственный номер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду (на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида).