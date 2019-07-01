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01.07.19 14:52

Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове

30 июня во Львове состоялся праздничный марш в честь 78 годовщины провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства. Организаторами мероприятия выступили силы украинских националистов и патриотов, которые объединились для совместного похода в Раду по инициативе лидера "Национального Корпуса" Андрея Билецкого.

В торжественном шествии в честь 78 годовщины провозглашения Акта восстановления Украинского государства приняли участие несколько тысяч украинцев, среди которых - не только львовяне, но и жители других городов.

Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове 01
Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове 02

Колонну возглавили представители объединенных националистов (политических партий ВО "Свобода", "Национального Корпуса" и "Правого сектора"), а также - ветераны российско-украинской войны и члены патриотических организаций. Кульминацией праздничного шествия стало проведение своеобразного вече у памятника Тарасу Шевченко в центре Львова, во время которого выступили Юрий Михальчишин, Святослав Серый, Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский.

Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове 03

Политики обратились к участникам празднования и напомнили, что история украинского государства тысячелетняя, но все это время Украина вынуждена доказывать свою независимость. В частности, Олег Тягнибок отметил, что как и 78 лет назад, сейчас Украина противостоит посягательствам врагов и борется за свою свободу. Политик подчеркнул, что при таких условиях украинцы должны ответственно отнестись к предстоящим парламентским выборам и выбирать взвешенно, чтобы не допустить в стране полномасштабного пророссийского реванша.

В свою очередь лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий прокомментировал вчерашний марш во Львове на страницах "Украинской правды". Он отметил, что много лет украинские националисты отстаивают интересы своей нации и государства и добавил, что сейчас это особенно актуально, потому что соратники Путина из окружения Медведчука активно развивают в Украине пятую колонну и пытаются завести ее в следующий украинский парламент.

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