Портнов заявил про обыски на "Прямом". В ГБР и на канале отрицают

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Портнова.

"Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко Прямой. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь", - сказано в сообщении.

В свою очередь, на "Прямом" назвали информацию об обысках фейком.

"Слова Портнова это фейк. Не ведитесь. Что было на самом деле. Я только что разговаривал с собственником канала Владимиром Макеенко. Приезжали в Парус представители ГБР, к ним спустился юрист Прямого и отдал бухгалтерские документы, которые и так есть в Налоговой. Никаких выемок, никаких обысков. Но учитывая накат на канал, все может быть", - пишет в своем Telegram-канале ведущий телеканала, политолог Тарас Березовец.

Также Березовец заявил, что это "заказная атака со стороны Офиса президента и его главы Богдана".

"Следователями не проводились обыски и изъятие документов на телеканале "Прямой", - заявили в пресс-службе ГБР, отметив, что распространенная в СМИ информация о продолжающихся обысках не соответствует действительности.

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