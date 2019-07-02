"Мы стратеги, которые учатся в процессе", - глава штаба "Слуги народа" Корниенко. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова
00:16 "Сверка часов"
3:30 Руководство избирательным штабом партии "Слуги народа"
8:52 Работа политтехнологом
11:09 Список "Слуги народа"
18:16 Как определяли место кандидата в списке, информация о покупке мест в списке
22:09 Финансирование партии и кандидатов
23:58 "Слуга народу" и группа "Приват"
25:45 "Зашкваренные" кандидаты: Максим Бужанский, Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Владислав Криклий
38:45 Будущее партии "Слуга народа" в парламенте: "тушки", Медведчук в президиуме Рады, варианты коалиции
48:19 Электронная декларация
51:58 Война
53:30 Неочевидный прогноз
Напомним, досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. Согласно результатам опроса разных социологических организаций, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. За партию президента Украины Владимира Зеленского готовы голосовать подавляющее большинство избирателей, определившихся с выбором.
Александр Корниенко является главой избирательного штаба и седьмым номером списка партии "Слуга народа". Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского и занимался организационными вопросами по регионам.