На Харьковщине налоговики добились от ІТ-предприятия возмещения в бюджет 3,7 млн грн неуплаченных налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, было установлено, что руководитель предприятия, предоставляющего услуги в области информационных технологий, в период 2014 - 2017 годов документально оформил ряд операций по приобретению программного обеспечения у физических лиц - предпринимателей, которые одновременно являются работниками предприятия, вследствие чего умышленно уклонился от уплаты налогов.

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Благодаря принятым во время следствия мерам нанесенный государству ущерб в сумме более 3,7 млн грн возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет рассмотрен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.