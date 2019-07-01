Польша не воспринимает решение о возвращении РФ в ПАСЕ. Мы так легко с этим не смиримся, - вице-премьер-министр Сасин

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин в эфире Польского радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша не воспринимает это решение (о возобновлении полномочий России в ПАСЕ. - Ред.). Мы будем решительно выступать против этого. Наши представители в Совете Европы очень четко это показали во время последнего заседания. Мы так легко с этим решением не смиримся", - заявил Сасин.

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По его словам, в цивилизованном мире недопустимо, если "агрессивная политика не будет находить ответы в виде очень решительных действий, таких как исключение из разного рода дипломатических кругов".

Вице-премьер-министр Польши отметил, что решение о возобновлении полномочий российской делегации в ПАСЕ является "сигналом, вызывающим беспокойство".

"Не изменились причины, по которым были введены санкции. Россия и дальше оккупирует Крым, российские подразделения до сих пор находятся на территории Украины, и пока причины наложения санкций не исчезнут, я себе не представляю, чтобы мы могли рассматривать отмену санкций (введенных ЕС. - Ред.) против России", - констатировал польский политик.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.