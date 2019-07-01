Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.07.19 16:56

Суд взял под стражу спонсора "ЛНР" Держака с возможностью внесения залога 576 тыс. грн, - прокуратура

Сегодня, 1 июля, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины, а именно в организации финансирования террористической организации.

дмитрий,держак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Так, рассмотрев ходатайство прокуратуры суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 576 тыс. грн.

Напомним, речь идет о гражданине Украины, который работает в должности заместителя Генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика".

Его задержали 25 июня в собственном доме в г. Киеве. В ходе обыска его квартиры обнаружено и изъято удостоверение "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один из главных спонсоров террористов "ЛНР" Держак задержан в Киеве, - Луценко. ФОТО

Кроме того, указанный гражданин также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.

Отметим, что прокуроры ходатайствовали в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напоминаем, ранее прокуратура сообщала о задержаннии по обвинению в финансировании террористов "ЛНР" сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрия.

Также читайте: СБУ раскрыла схему с грузоперевозками, через которую финансировали террористов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100